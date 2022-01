Colvin entra nel mercato florovivaistico francese | acquisita la Monsieur Marguerite

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 12 gennaio 2022), la piattaforma tecnologica in più rapida crescita in Europa dedicata al settore della floricoltura, ha acquisito, una delle aziende leader nelnella vendita online di fiori e piante grazie a un modello di business basato sulla sostenibilità e la prossimità. Grazie a questa acquisizione,amplierà la sua presenza in Europando in un nuovocon l’aiuto di un’azienda con esperienza e riconoscimento locale. Inoltre, l’accordo consentirà adi guidare la crescita del business in Francia forte delle conoscenze e delle risorse di.In un anno in cui i lockdown hanno accelerato la penetrazione del commercio online ...