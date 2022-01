Claudia Ruggeri, selfie in intimo illegale: la FOTO da censura che fa perdere la testa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La showgirl fa impazzire i fan, lo scatto FOTOgrafico in intimo è mozzafiato. Claudia Ruggeri è una celebre ballerina e showgirl televisiva, laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche. Fa il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La showgirl fa impazzire i fan, lo scattografico inè mozzafiato.è una celebre ballerina e showgirl televisiva, laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche. Fa il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

