Clarissa Selassié mostra in tv tutte le offese di Katia Ricciarelli e svela perché è saltata la protesta al GF Vip

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 12 gennaio 2022), negli ultimi giorni, non ha affatto nascosto la sua rabbia nei confronti die dei numerosi insulti rivolti alla sorella Lulù, soprattutto in chiave razzista. La più giovane delle princess aveva annunciato insieme a Patrizia Pellegrino l’intenzione di manifestare in studio, ma alla fine non si è fatto nulla.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.