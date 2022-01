“Cielo”, il nuovo singolo dell’artista friulano Pwas (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dal 3 gennaio è disponibile su tutte le piattaforme digitali Cielo, il nuovo brano di Pwas per 1OFF Records. Il singolo arriva dopo l’uscita di Novembre, un primo tassello per la nuova carriera dell’artista friulano, così da dimostrare l’impegno di quest’ultimo nello studio di nuove melodie e nell’approfondimento di altri campi, il videoclip di Cielo vanta infatti una scenografia realizzata da Efrem Vanone e Pwas stesso. Si percepisce subito come Pwas voglia parlare di un un proprio stato mentale in questo brano, quasi come se desiderasse rappresentare ciò che accende il suo mondo durante una giornata buia e grigia. “Questo brano rappresenta la visione di una brutta giornata vista dall’occhio di un artista meteoropatico, ... Leggi su udine20 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dal 3 gennaio è disponibile su tutte le piattaforme digitali, ilbrano diper 1OFF Records. Ilarriva dopo l’uscita di Novembre, un primo tassello per la nuova carriera, così da dimostrare l’impegno di quest’ultimo nello studio di nuove melodie e nell’approfondimento di altri campi, il videoclip divanta infatti una scenografia realizzata da Efrem Vanone estesso. Si percepisce subito comevoglia parlare di un un proprio stato mentale in questo brano, quasi come se desiderasse rappresentare ciò che accende il suo mondo durante una giornata buia e grigia. “Questo brano rappresenta la visione di una brutta giornata vista dall’occhio di un artista meteoropatico, ...

