Ciclismo | Paolo Bettini | “L’Olimpiade vale più dei miei due Mondiali Bennati il ct giusto per l’Italia”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ospite della nuova puntata di Sport2Day – Speciale, il Campione Olimpico di Atene 2004 e il due volte Campione del Mondo. Un’intervista volta a ripercorrere la carriera del ciclista, segnata da momenti importanti e determinanti. Nel corso della sua carriera, infatti, c’è stato un momento specifico in cui ha capito che il percorso era quello. Ecco le sue parole: “Quando ripenso alla mia avventura nel, non posso non ripensare alla mia prima Liegi. Non tanto come vittoria, ma come partecipazione. Io ho partecipato a quella gara per la prima volta nel 1998 in supporto di Bartoli, che vinse. E durante il viaggio di ritorno mi ero ripromesso di tornarci per vincerla. Due anni più tardi mi sono trovato io lì davanti a tutti: la sera, dato che a causa dei tanti ...