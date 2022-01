Ciclismo | Martina Fidanza | “Ero pronta a partire per il ritiro della Nazionale | ma sono risultata positiva”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo l’operazione al cuore cui l’azzurrasi era sottoposta il 16 dicembre, era tutto pronto per la partecipazione alItaliana disu pista; un importante imprevisto, tuttavia, ha stravolto i suoi piani: come affermato in un’intervista dalla stessa atleta a La Gazzetta dello Sport, èal Covid. Proprio oggi mercoledì 12 gennaio, infatti,avrebbe dovuto raggiungere la Spagna per prendere parte al; un appuntamento che aspettava da tanto, cui però dovrà rinunciare: “Ritroverò le mie compagne, mi mancava stare nel gruppo, tutti mi hanno fatto sentire a mio agio, mi hanno ...

...sanitaria delle squadre nazionali die responsabile del centro Medico B&B di Imola. La giornata 'Nei giorni scorsi avevo fatto un po' di rulli e un po' di palestra - riprendeFidanza ...... Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020, eCaironi, campionessa ... la due volte medaglia olimpica Maja Martyna Wloszczowska (, Polonia), Seung - min Ryu (...Tanta sfortuna per Martina Fidanza, la ciclista italiana che nella prossima stagione vestirà la maglia del team tedesco Ceratizit. Lo scorso 16 di dicembre, infatti, l'azzurra si è dovuta fermare ed è ...Dopo l’ablazione all’atrio destro il 16 dicembre per eliminare alcune aritmie, la bergamasca, campionessa del mondo su pista, ha pedalato per tre ore. Doveva partire mercoledì per il raduno con la Naz ...