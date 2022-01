Chiudere la porta dell’inferno: sono 50 anni che ci provano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il capo del Turkmenistan ha ordinato al governo di estinguere il cratere di gas in fiamme, chiamato porta dell’inferno, attivo ormai da quasi 50 anni. Sarà la volta buona? porta dell’inferno, Turkmenistan – curiosauro.itL’inferno in Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov ha incaricato il vice primo ministro Shakhym Abdrakhmanov, responsabile del lavoro del settore energetico nell’economia del paese, di risolvere al più presto questo problema. Durante la riunione di governo, il Presidente ha ricordato che il dilemma della torcia a gas rappresenta ancora una grande incombenza da sistemare nel paese. Il cratere di gas si trova vicino al consiglio del villaggio di Darvaz nella regione di Akbugday. Dal 1971, la fiamma nel cratere è accesa. I prodotti della combustione avvelenano l’ambiente, hanno un ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il capo del Turkmenistan ha ordinato al governo di estinguere il cratere di gas in fiamme, chiamato, attivo ormai da quasi 50. Sarà la volta buona?, Turkmenistan – curiosauro.itL’inferno in Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov ha incaricato il vice primo ministro Shakhym Abdrakhmanov, responsabile del lavoro del settore energetico nell’economia del paese, di risolvere al più presto questo problema. Durante la riunione di governo, il Presidente ha ricordato che il dilemma della torcia a gas rappresenta ancora una grande incombenza da sistemare nel paese. Il cratere di gas si trova vicino al consiglio del villaggio di Darvaz nella regione di Akbugday. Dal 1971, la fiamma nel cratere è accesa. I prodotti della combustione avvelenano l’ambiente, hanno un ...

