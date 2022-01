Chiude la “Locanda dei Girasoli”, il locale che per 22 anni ha dato un lavoro ai ragazzi con la sindrome di Down (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non era solamente buon cibo e ottimo servizio. È stata per anni, per oltre due decenni, un simbolo dell’inclusività nel mondo del lavoro. Oggi, dopo 22 anni, la “Locanda dei Girasoli” è costretta alla chiusura. Ad annunciarlo sono stati gli stessi gestori del ristorante-pizzeria inserito nel tessuto urbano capitolino, in via del Sulpici (nel quartiere romano del Quadraro). Locanda dei Girasoli, Chiude il locale gestito da ragazzi con sindrome di Down Una Locanda sui generis, per il suo coraggio. Perché la “Locanda dei Girasoli”, per 22 anni, è stata gestita da una cooperativa composta da uomini e donne (giovani e meno ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non era solamente buon cibo e ottimo servizio. È stata per, per oltre due decenni, un simbolo dell’inclusività nel mondo del. Oggi, dopo 22, la “dei” è costretta alla chiusura. Ad annunciarlo sono stati gli stessi gestori del ristorante-pizzeria inserito nel tessuto urbano capitolino, in via del Sulpici (nel quartiere romano del Quadraro).deiilgestito dacondiUnasui generis, per il suo coraggio. Perché la “dei”, per 22, è stata gestita da una cooperativa composta da uomini e donne (giovani e meno ...

