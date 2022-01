Chioggia, Courmayeur e Napoli fra i “52 posti per un mondo cambiato” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lo speciale elenco, intitolato “52 posti per un mondo cambiato” propone “luoghi in cui i viaggiatori possono essere parte della soluzione”. Non una lista di luoghi alla portata di tutti e nemmeno un elenco di mete realmente turistiche, nel senso più tradizionale del termine. “Il nostro messaggio – precisa il New York Times – non è di salire sul prossimo aereo, ma vorremmo che questa lista servisse per ispirare viaggi più “pensati” e ricchi di significato nei prossimi anni”.Nell’anno appena cominciato, sebbene ancora condizionati dalla pandemia, i nostri viaggi appaiono decisamente più sicuri e realizzabili di due anni fa nonostante il permanere di un’incertezza diffusa sull’evolversi della situazione sanitaria. Alla questione pandemica, poi, si è aggiunto l’impatto della crisi climatica che ha un’inevitabile influenza sulle scelte dei ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lo speciale elenco, intitolato “52per un” propone “luoghi in cui i viaggiatori possono essere parte della soluzione”. Non una lista di luoghi alla portata di tutti e nemmeno un elenco di mete realmente turistiche, nel senso più tradizionale del termine. “Il nostro messaggio – precisa il New York Times – non è di salire sul prossimo aereo, ma vorremmo che questa lista servisse per ispirare viaggi più “pensati” e ricchi di significato nei prossimi anni”.Nell’anno appena cominciato, sebbene ancora condizionati dalla pandemia, i nostri viaggi appaiono decisamente più sicuri e realizzabili di due anni fa nonostante il permanere di un’incertezza diffusa sull’evolversi della situazione sanitaria. Alla questione pandemica, poi, si è aggiunto l’impatto della crisi climatica che ha un’inevitabile influenza sulle scelte dei ...

