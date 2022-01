Chiara Ferragni e Fedez: il dettaglio che scatena le voci (assurde) di crisi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Chiara Ferragni e Fedez sono sempre sotto i riflettori e hanno abituato i fan a essere partecipi di ogni singolo momento della loro vita, da quello più felice a quello più complicato. Su Instagram prima e nel documentario poi hanno mostrato istanti di quotidianità alternati a vita mondana, difficoltà e gioie. Sarà per questo che i loro follower sono così attenti al minimo particolare che li riguarda, pronti a notare qualsiasi dettaglio che possa esulare dal solito comportamento della coppia. È bastato infatti che per un giorno i due non comparissero insieme o si commentassero a vicenda i post per scatenare il dubbio che sotto sotto ci fosse qualcosa che non andava. A ulteriore conferma dei loro sospetti, poi, i fan dei Ferragnez hanno scovato un indizio a loro dire inequivocabile. Vi spieghiamo cosa è ... Leggi su dilei (Di mercoledì 12 gennaio 2022)sono sempre sotto i riflettori e hanno abituato i fan a essere partecipi di ogni singolo momento della loro vita, da quello più felice a quello più complicato. Su Instagram prima e nel documentario poi hanno mostrato istanti di quotidianità alternati a vita mondana, difficoltà e gioie. Sarà per questo che i loro follower sono così attenti al minimo particolare che li riguarda, pronti a notare qualsiasiche possa esulare dal solito comportamento della coppia. È bastato infatti che per un giorno i due non comparissero insieme o si commentassero a vicenda i post perre il dubbio che sotto sotto ci fosse qualcosa che non andava. A ulteriore conferma dei loro sospetti, poi, i fan dei Ferragnez hanno scovato un indizio a loro dire inequivocabile. Vi spieghiamo cosa è ...

lafrench95 : RT @stxrkspidey: chiara ferragni che entra su twitter e scopre di essere in crisi con fedez: #ferragnez - _solo_ros_ : @TessaTrisRose Ha detto un mix, fai 20% Melevisione (comunque non dicono parolacce) ed 80% Chiara Ferragni (cercano… - _justcomehome_ : RT @acciomvneskin: FEDERICO LEONARDO LUCIA UNA VOLTA DISSE A CHIARA FERRAGNI CHE “NON SERVONO ANELLI CHE CI TENGANO ASSIEME PERCHÉ DI ANELL… - _justcomehome_ : RT @kaIsarikannit: gente qui su twitter: “fedez e chiara ferragni sono in crisi, fedez non indossa più la fede” fedez: “non servono anelli… - _justcomehome_ : RT @chiaravix: Titolo: Chiara Ferragni e Fedez in crisi. Quando apri l'articolo: il rapper non trovava i calzini che la moglie gli aveva r… -