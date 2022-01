Che cos’è e come funziona la nuova funzione Repost di TikTok (Di giovedì 13 gennaio 2022) In fase di test, la nuova funzione permetterà di condividere contenuti della sezione Per Te, ma solo con i propri amici Leggi su repubblica (Di giovedì 13 gennaio 2022) In fase di test, lapermetterà di condividere contenuti della sezione Per Te, ma solo con i propri amici

Advertising

Errorigiudiziar : «Mio padre è stato prelevato dalla sua vita senza che venisse aperta una commissione d'inchiesta, senza che nessuno… - FiorinoLuca : 5000 spettatori a prescindere dalla capienza dello stadio. Immagino le menti illuminate che hanno partorito questa… - gooadah : RT @antoruotolo: COS'È QUESTO LIQUIDO CHE ESCE DAL MIO FALLO TATTICO?? - steinparadise : @doluccia16 Peccato che non si possa uscire da qualcosa che non è mai esistito. Questo soggetto e i suoi simili son… - NinaRicci_us : RT @Poesiaitalia: Mi chiedo: 'Che cos'è l'inferno?'. Ed è così che lo definisco: 'La sofferenza di non poter più amare'. Fëdor Dostoevskij… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cos’è I romani in vacanza a Cortina e le risse di Capodanno: che cosa è successo RomaToday