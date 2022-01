Charlotte Casiraghi | nuove foto della principessa dai capelli… bagnati

Leggi su amica

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)conta tante pieghe diverse per un unico taglio: il caschetto. L’ultima piega degna di nota è quella che vedete nelle immagini sotto e nella GALLERY. Lamonegasca che non è mai stata addicted delle pieghe perfette, a favore di una bellezza nel segnonaturalezza, è protagonista di un’acconciatura da ammirare. E copiare. Perfetta per quel taglio bob che le arriva a toccare le spalle. Un’acconciatura particolarmente wet…: ladai capelli