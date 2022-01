Charlene di Monaco, notizie agghiaccianti dalla clinica svizzera: la reazione del Principe Alberto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Quali sono le ultime notizie sullo stato di salute di Charlene di Monaco? Ecco tutta la verità. Il Principe Alberto di Monaco e la Principessa Charlene sono legati dal 2006, anche se il fidanzamento viene ufficializzato soltanto nel 2010. Nell’anno successivo i due convolano a nozze e nel 2013 annunciano la nascita non di uno, ma ben due bimbi, due gemelli, un maschio e una femmina per l’esattezza. I gemelli nasceranno nel 2014 e si chiamano Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier. Il gemello maschio è l’erede al trono secondo le regole di corte. Charlene e il Principe Alberto – Getty ImagesLa Principessa, però, non ha mai amato particolarmente la vita di ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Quali sono le ultimesullo stato di salute didi? Ecco tutta la verità. Ildie lassasono legati dal 2006, anche se il fidanzamento viene ufficializzato soltanto nel 2010. Nell’anno successivo i due convolano a nozze e nel 2013 annunciano la nascita non di uno, ma ben due bimbi, due gemelli, un maschio e una femmina per l’esattezza. I gemelli nasceranno nel 2014 e si chiamano Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier. Il gemello maschio è l’erede al trono secondo le regole di corte.e il– Getty ImagesLassa, però, non ha mai amato particolarmente la vita di ...

