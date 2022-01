Cesare Cremonini tra gli ospiti del 72º Festival di Sanremo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Cesare Cremonini – credito foto Andrea SestitoBOLOGNA – “Sono felice di annunciarvi che sarò ospite del 72º Festival di Sanremo! Sono onorato e felice di portare la mia musica per la prima volta al Festival e condividere l’emozione con voi e con tutti i grandi artisti e cantanti che si esibiranno. Grazie Ama per l’invito che mi onora! Va benissimo anche la marmellata a colazione! Un abbraccio a tutti! Io vorrei farvi volare”. Con questo post su Facebook Cesare Cremonini ha annunciato che sarà tra gli ospiti del 72º Festival di Sanremo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 12 gennaio 2022)– credito foto Andrea SestitoBOLOGNA – “Sono felice di annunciarvi che sarò ospite del 72ºdi! Sono onorato e felice di portare la mia musica per la prima volta ale condividere l’emozione con voi e con tutti i grandi artisti e cantanti che si esibiranno. Grazie Ama per l’invito che mi onora! Va benissimo anche la marmellata a colazione! Un abbraccio a tutti! Io vorrei farvi volare”. Con questo post su Facebookha annunciato che sarà tra glidel 72ºdi. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

team_world : Cesare Cremonini super ospite a #Sanremo2022! - angyxmusic : CESARE CREMONINI A SANREMO AAAAAAAAAA MA CHE BELLO IL 2022 - ElisSantangelo : RT @aleferaz: cesare cremonini a casa di amadeus che gli chiede i tortellini per colazione SANREMO NON È REALE SEMPLICEMENTE THE MOST WONDE… - siilviarizzo : RT @alebohred: CESARE CREMONINI UNO DI NOI #tortelliniparty #unprofessore #Sanremo2022 @Nicolas_Maupas @DamianoGavino - elickzs : #InterJuventus #ScreamMovie #SupercoppaFrecciarossa inzaghi coachella sfera arianna mameli #BorisJohnson bernardes… -