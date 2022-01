Cesare Cremonini, da Malika Ayane alla nuova fidanzata Martina Maggiore: gli amori dell’ex Lunapop (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Cesare Cremonini è una delle voci più famose della musica italiana del nuovo millennio: le sue primissime hit con i Lunapop sono diventati dei cult, inni alla nostalgia millenial. Del cantante di Bologna hanno fatto spesso notizia anche gli amori, da quelli più chiacchierati con Malika Ayane alla recente storia con Martina Maggiore. Cesare Cremonini, dal successo coi Lunapop all’amore con Malika Ayane Oggi è conosciuto così, con nome e cognome: Cesare Cremonini è il solista che canta storie d’amore particolarmente romantiche, quotidiane o anche finite male. Per chi è cresciuto negli anni ’80 e ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è una delle voci più famose della musica italiana del nuovo millennio: le sue primissime hit con isono diventati dei cult, inninostalgia millenial. Del cantante di Bologna hanno fatto spesso notizia anche gli, da quelli più chiacchierati conrecente storia con, dal successo coiall’amore conOggi è conosciuto così, con nome e cognome:è il solista che canta storie d’amore particolarmente romantiche, quotidiane o anche finite male. Per chi è cresciuto negli anni ’80 e ...

Advertising

team_world : Cesare Cremonini super ospite a #Sanremo2022! - angyxmusic : CESARE CREMONINI A SANREMO AAAAAAAAAA MA CHE BELLO IL 2022 - ElisSantangelo : RT @aleferaz: cesare cremonini a casa di amadeus che gli chiede i tortellini per colazione SANREMO NON È REALE SEMPLICEMENTE THE MOST WONDE… - siilviarizzo : RT @alebohred: CESARE CREMONINI UNO DI NOI #tortelliniparty #unprofessore #Sanremo2022 @Nicolas_Maupas @DamianoGavino - elickzs : #InterJuventus #ScreamMovie #SupercoppaFrecciarossa inzaghi coachella sfera arianna mameli #BorisJohnson bernardes… -