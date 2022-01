“C’è posta per te”, il nuovo postino è famosissimo: dove lo avete già visto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “C’è posta per te”, uno dei nuovi postini del programma è un volto famosissimo: dove lo avete già visto Ottimo l’esordio di “C’è posta per te” per la puntata che ha aperto la 25esima edizione del programma. Maria De Filippi, come al solito, è riuscita a tenere incollati alla tv una moltitudine di telespettatori, registrando L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “C’èper te”, uno dei nuovi postini del programma è un voltologiàOttimo l’esordio di “C’èper te” per la puntata che ha aperto la 25esima edizione del programma. Maria De Filippi, come al solito, è riuscita a tenere incollati alla tv una moltitudine di telespettatori, registrando L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - Giovann02946048 : RT @CanYamanMedia: ??| Save the date #CanYaman at C’è Posta Per Te ?? - NDarghahi : RT @DonnaGlamour: C’è Posta Per Te: Can Yaman ospite della seconda puntata - mnfycryb : RT @CanYamanMedia: ??| Save the date #CanYaman at C’è Posta Per Te ?? - marialovecan : RT @CanYamanMedia: ??| Save the date #CanYaman at C’è Posta Per Te ?? -