C’è Posta per Te, Alessia Quarto mostra la cugina di Giovanni: “Ecco la foto dell’amante del mio Ex” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) C’è Posta Per Te, Alessia mostra la cugina di Giovanni: “È lei l’amante del mio ex”. Alessia Quarto umilia pubblicamente il suo ex marito svelando a tutti l’identità della sua amante. Colpo basso. Ecco che cosa è accaduto sui social. Sabato 8 gennaio 2022 è andata in onda la prima puntata di C’è Posta Per Te. #foto A FINE ARTICOLO Il programma condotto da Maria De Filippi ha chiuso con picchi di ascolto altissimi: milioni sono stati i telespettatori italiani incollati alla televisione, intenti a seguire le storie strappalacrime e toccanti raccontate con sempre estrema empatia dalla moglie di Maurizio Costanzo. Tra i protagonisti della prima puntata della notissima trasmissione di Maria de Filippi si è distinta ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 12 gennaio 2022) C’èPer Te,ladi: “È lei l’amante del mio ex”.umilia pubblicamente il suo ex marito svelando a tutti l’identità della sua amante. Colpo basso.che cosa è accaduto sui social. Sabato 8 gennaio 2022 è andata in onda la prima puntata di C’èPer Te. #A FINE ARTICOLO Il programma condotto da Maria De Filippi ha chiuso con picchi di ascolto altissimi: milioni sono stati i telespettatori italiani incollati alla televisione, intenti a seguire le storie strappalacrime e toccanti raccontate con sempre estrema empatia dalla moglie di Maurizio Costanzo. Tra i protagonisti della prima puntata della notissima trasmissione di Maria de Filippi si è distinta ...

Advertising

trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - m0jit0_ : mi è arrivato un pacco ma le chiavi della posta c’è le ha mia mamma,che ora è al lavoro ?????? - EleonoraCozzani : RT @CanYamanMedia: ??#CanYaman at the second episode of C’è Posta Per Te – Video - adelaidejb00 : RT @nunc_ad: Can Yaman × C'è posta per te ? Parte 1: #CanYaman - RebsDiary : RT @ToniaPeluso: Alessia, la ragazza che sabato è stata a C’è posta per te aveva meno di 500 follower. In 4 giorni ne ha fatti 150k. La tel… -