Cavese | dal Benevento arriva in prestito il baby Caserta

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’Tirreni (Sa) – La1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con ilCalcio, per il trasferimento a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, del calciatore Gaetano. Nato ad Acireale il 31 luglio 2003,è un esterno mancino che va a rinforzare il parco under bleufoncé. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nelle ultime tre stagioni ancora serie C tra Avellino, Cavese (9 presenze da gennaio 2021) e, come ... "Corapi si è ormai completamente ripreso dal problema di natura muscolare che lo ha tediato in ...