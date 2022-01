Catania, donna seminuda impazzisce alla finestra: lancia tutto quel che trova | Immagini esplicite (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Incredibile ma vero quanto accaduto a Catania nella mattinata di oggi, mercoledì 12 gennaio. Una donna in evidente stato di alterazione ha dato di matto, al punto che si è affacciata praticamente nuda dal balcone e ha iniziato a lanciare qualsiasi cosa le capitasse a tiro in mezzo alla strada. Senza reggiseno e con le sole mutande ad evitare il nudo integrale, la donna ha attirato l'attenzione di tutti gli abitanti e i passanti di via Enea: dal suo balcone sono piovuti oggetti di ogni tipo, in strada e sulle macchine, rischiando anche di colpire alcune persone che la guardavano da giù. Un raptus piuttosto prolungato, quello della donna, che ha lanciato vasi, suppellettili, giochi per bambini, addirittura una culla intera. Insomma, scene di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Incredibile ma vero quanto accaduto anella mattinata di oggi, mercoledì 12 gennaio. Unain evidente stato di alterazione ha dato di matto, al punto che si è affacciata praticamente nuda dal balcone e ha iniziato are qualsiasi cosa le capitasse a tiro in mezzostrada. Senza reggiseno e con le sole mutande ad evitare il nudo integrale, laha attirato l'attenzione di tutti gli abitanti e i passanti di via Enea: dal suo balcone sono piovuti oggetti di ogni tipo, in strada e sulle macchine, rischiando anche di colpire alcune persone che la guardavano da giù. Un raptus piuttosto prolungato,lo della, che hato vasi, suppellettili, giochi per bambini, addirittura una culla intera. Insomma, scene di ...

FigliContesi_21 : RT @ilmessaggeroit: #Catania, donna nuda lancia oggetti dal balcone: panico in centro - FigliContesi_21 : RT @tempoweb: A #Catania una scena incredibile: la donna mezza nuda fa volare di tutto dalla finestra (VIDEO) #iltempoquotidiano https://t… - AleLassiter : Oggi a tanto così da diventare come la donna di Catania che lancia un intero vivaio dal balcone - sara_grimaldi : #Catania, donna mezza nuda lancia di tutto dal balcone: panico in strada - QUOTIDIANO NAZIONALE… - madliber : RT @ZeniaConfusa: Oggi qualcuno da qualche parte nell’universo ha deciso che non era ancora arrivato io mio momento. Voi tutto a posto? Ca… -