Caso Lapadula, gli ultras del Benevento scaricano l’attaccante (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una storia destinata a concludersi senza lieto fine. È quella tra il Benevento e Gianluca Lapadula. l’attaccante italo-peruviano ha deciso di forzare la mano per lasciare il Sannio, comunicando a inizio 2022 al tecnico Fabio Caserta di non voler più indossare la maglia del Benevento. Una mossa chiara, arrivata quando sembravano essere state appianate le divergenze estive. Non sono bastati nove gol e una squadra in lotta per il ritorno in serie A per far cambiare idea al “Bambino delle Ande“, passato in un amen da idolo a traditore della patria. Il pensiero della Curva Sud non si è fatto attendere: “Lapadula mercenario di un’altra categoria”, si legge su uno striscione affisso nei pressi dello stadio “Ciro Vigorito”. Un duro colpo che non ha ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una storia destinata a concludersi senza lieto fine. È quella tra ile Gianlucaitalo-peruviano ha deciso di forzare la mano per lasciare il Sannio, comunicando a inizio 2022 al tecnico Fabio Caserta di non voler più indossare la maglia del. Una mossa chiara, arrivata quando sembravano essere state appianate le divergenze estive. Non sono bastati nove gol e una squadra in lotta per il ritorno in serie A per far cambiare idea al “Bambino delle Ande“, passato in un amen da idolo a traditore della patria. Il pensiero della Curva Sud non si è fatto attendere: “mercenario di un’altra categoria”, si legge su uno striscione affisso nei pressi dello stadio “Ciro Vigorito”. Un duro colpo che non ha ...

