Caso di positivo a scuola, cosa fa il Dirigente in attesa dell’intervento dell’autorità sanitaria? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il dossier pubblicato oggi alla Camera sul Decreto legge contenente "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. D.L. 1/2022 – A.C. 3434" fornisce un quadro su come intervenire in Caso di positivo a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il dossier pubblicato oggi alla Camera sul Decreto legge contenente "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. D.L. 1/2022 – A.C. 3434" fornisce un quadro su come intervenire indi. L'articolo .

Advertising

GiovaQuez : Quanto alla scuola: alle elementari con un positivo classe in presenza con testing di verifica, ma con due si va tu… - orizzontescuola : Caso di positivo a scuola, cosa fa il Dirigente in attesa dell’intervento dell’autorità sanitaria? - SimoneDC75 : Quindi adesso pare che #Djokovic possa essere o un mentitore (alterazione delle prove prodotte) oppure un untore (p… - marcodelucact60 : RT @FiLFelix11: @claudiocerasa AH si?strano perchè chi si informa in maniera adeguata sa che sui bollettini ISS c'è scritto cosa sia un cas… - fantapiu3 : C’è un caso di Covid anche nella #Fiorentina #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… -