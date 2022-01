Caserta: “Lapadula mi ha detto di non voler più giocare nel Benevento. Pensiamo al Monza” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Primo impegno del 2022 per il Benevento dopo la lunga sosta. Al “Ciro Vigorito” andrà in scena lo scontro diretto con il Monza di Giovanni Stroppa. A presentare la sfida contro i brianzoli è Fabio Caserta. Il tecnico della Strega è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del recupero di campionato in programma domani, calcio di inizio fissato alle ore 20:30. Questi i temi affrontati dall’allenatore di Melito di Porto Salvo. Lapadula – Sui rinforzi non mi esprimo perché non sono ufficiali, Farias e Forte sono indubbiamente due giocatori importanti per la categoria. Lapadula non verrà convocato, al di là delle voci di mercato. Quando siamo rientrati, il calciatore è venuto a dirmi che non voleva più giocare con il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Primo impegno del 2022 per ildopo la lunga sosta. Al “Ciro Vigorito” andrà in scena lo scontro diretto con ildi Giovanni Stroppa. A presentare la sfida contro i brianzoli è Fabio. Il tecnico della Strega è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del recupero di campionato in programma domani, calcio di inizio fissato alle ore 20:30. Questi i temi affrontati dall’allenatore di Melito di Porto Salvo.– Sui rinforzi non mi esprimo perché non sono ufficiali, Farias e Forte sono indubbiamente due giocatori importanti per la categoria.non verrà convocato, al di là delle voci di mercato. Quando siamo rientrati, il calciatore è venuto a dirmi che non voleva piùcon il ...

Benevento, Caserta annuncia: “Lapadula non convocato, ha chiesto di andar via” Il Sannio Quotidiano Benevento, Caserta annuncia: “Lapadula non convocato, ha chiesto di andar via” E’ un annuncio che fa rumore quello di Fabio Caserta che, di fatto, ha messo alla porta Gianluca Lapadula. “Non verrà convocato – ha dichiarato in conferenza stampa – perché ha chiesto di andar via: a ...

Strega, si negativizzano in 4. Mercato: fatta per Farias e Forte, Izzo sogno proibito Fabio Caserta può esultare. Si sono negativizzati quattro calciatori su cinque (anche se per uno di loro serve il via libera dell’Asl) e in più il diesse Foggia sta per regalargli i primi due rinforzi ...

