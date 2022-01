“Cars – Motori ruggenti” dietro le quinte del film Pixar (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Cars – Motori ruggenti è un film Disney Pixar uscito nel 2006 per il quale sono stati realizzati ben due sequel (nel 2011 e nel 2017). Inoltre, i Toon Studio si sono occupati di una serie di corti con i protagonisti del film e anche del film Planes (e del suo sequel) con protagonisti gli aeroplani. Nel 2022, su Disney Plus (qui per informazioni sull’abbonamento) è prevista in arrivo una nuova serie Cars on the road basata sul film. fonte: PixarCars – Motori ruggenti è il primo film Pixar realizzato in collaborazione con Disney. Co-scritto e diretto da John Lasseter, che in quegli anni era anche il direttore creativo della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è unDisneyuscito nel 2006 per il quale sono stati realizzati ben due sequel (nel 2011 e nel 2017). Inoltre, i Toon Studio si sono occupati di una serie di corti con i protagonisti dele anche delPlanes (e del suo sequel) con protagonisti gli aeroplani. Nel 2022, su Disney Plus (qui per informazioni sull’abbonamento) è prevista in arrivo una nuova serieon the road basata sul. fonte:è il primorealizzato in collaborazione con Disney. Co-scritto e diretto da John Lasseter, che in quegli anni era anche il direttore creativo della ...

Advertising

megamodo : Volvo Cars presenterà la sua funzione di guida autonoma non supervisionata Ride Pilot per prima cosa ai clienti del… - mooncorno : Cars - Motori ruggenti (2006) - MaurizioMurgia : Volvo Cars sta utilizzando le piattaforme Snapdragon Cockpit Platforms* di Qualcomm Technologies per elevare ad un… - MaurizioMurgia : Volvo Cars sta utilizzando le piattaforme Snapdragon Cockpit Platforms* di Qualcomm Technologies per elevare ad un… - evyna : Volvo Cars e Qualcomm si alleano per garantire prestazioni & infotainment -

Ultime Notizie dalla rete : Cars Motori La Cadillac di Elvis Presley all'asta fino al 15 gennaio ROMA " Oltre alla musica, l'indimenticabile "The King" Elvis Presley, aveva una grande passione anche per i motori: Harley Davidson per le moto e Cadillac per le auto. Di quest'ultima, autentico simbolo della "grandezza" americana, il celebre rocker nutriva un amore sconfinato verso livree in particolare ...

La carica delle 5586 Rolls Royce: è record "Un anno fenomenale". Così Torsten Müller - Ötvös, CEO di Rolls - Royce Motor Cars, ha definito il 2021 del prestigioso marchio inglese (di proprietà BMW dal 2003 ma orgogliosamente "made in Britain nello stabilimento di Goodwood nel West Sussex) che lo scorso anno ha raggiunto ...

La Cadillac di Elvis Presley all'asta fino al 15 gennaio La Repubblica Duello di costi tra elettrico e benzina: stessi modelli a confronto. Per quale si spende di più? Le immatricolazioni di auto elettriche sono cresciute a dismisura anche nel 2021. Se nel 2019 in Italia le vendite di veicoli a zero emissioni si sono fermate a 10.577 esemplari, il 2020 ha visto trip ...

L'auto che cambia colore tra le novità del CES di Las Vegas Riascolta L'auto che cambia colore tra le novità del CES di Las Vegas di Smart Car. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

ROMA " Oltre alla musica, l'indimenticabile "The King" Elvis Presley, aveva una grande passione anche per i: Harley Davidson per le moto e Cadillac per le auto. Di quest'ultima, autentico simbolo della "grandezza" americana, il celebre rocker nutriva un amore sconfinato verso livree in particolare ..."Un anno fenomenale". Così Torsten Müller - Ötvös, CEO di Rolls - Royce Motor, ha definito il 2021 del prestigioso marchio inglese (di proprietà BMW dal 2003 ma orgogliosamente "made in Britain nello stabilimento di Goodwood nel West Sussex) che lo scorso anno ha raggiunto ...Le immatricolazioni di auto elettriche sono cresciute a dismisura anche nel 2021. Se nel 2019 in Italia le vendite di veicoli a zero emissioni si sono fermate a 10.577 esemplari, il 2020 ha visto trip ...Riascolta L'auto che cambia colore tra le novità del CES di Las Vegas di Smart Car. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.