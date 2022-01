Caro bollette sport, Comune Roma: presto intervento del Governo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma – “presto azioni urgenti del Governo per risolvere la crisi degli impianti sportivi”. Lo dichiara in una nota l’assessore allo sport, Grandi Eventi e Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato. “Grazie alla Sottosegretaria Vezzali per la rapidità e l’attenzione, l’averci incontrato a sole 24 ore dalla nostra richiesta ci fa sentire meno soli- continua Onorato- la crisi in cui versano gli impianti sportivi comunali e privati necessita di azioni immediate per affrontare l’aggravarsi della situazione dovuta al Caro bollette e alla pandemia.” “Ringrazio la Sottosegretaria Vezzali per aver ribadito la vicinanza al settore con misure che sono già in fase di studio, verranno presentate nel prossimo Consiglio dei Ministri e porteranno a ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 gennaio 2022)– “azioni urgenti delper risolvere la crisi degli impiantiivi”. Lo dichiara in una nota l’assessore allo, Grandi Eventi e Turismo diCapitale, Alessandro Onorato. “Grazie alla Sottosegretaria Vezzali per la rapidità e l’attenzione, l’averci incontrato a sole 24 ore dalla nostra richiesta ci fa sentire meno soli- continua Onorato- la crisi in cui versano gli impiantiivi comunali e privati necessita di azioni immediate per affrontare l’aggravarsi della situazione dovuta ale alla pandemia.” “Ringrazio la Sottosegretaria Vezzali per aver ribadito la vicinanza al settore con misure che sono già in fase di studio, verranno presentate nel prossimo Consiglio dei Ministri e porteranno a ...

