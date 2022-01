Caro bollette, Meloni: «Se Draghi non interviene subito rischiamo un lockdown produttivo» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Serve un cambio di passo governo Draghi. In materia di politica economica e di ristori. Giorgia Meloni torna ad accendere i riflettori sulla crisi dei comparti produttivi dovuta ai rincari delle materie prime e dell’energia. Che, insieme alla chiusure per la pandemia, sta mettendo in ginocchio produttori e imprenditori. Che da mesi chiedono all’esecutivo misure concrete per la sopravvivenza. Meloni: con i rincari rischiamo il lockdown produttivo “Fratelli d’Italia raccoglie l’allarme lanciato dai produttori del comparto agro-alimentare. Tra i settori più colpiti, per effetto degli aumenti delle materie prime e dell’energia, c’è anche quello della pasta”. Così la Meloni illustrando le drammatiche previsioni per le prossime settimane se il governo non interverrà. “Un ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Serve un cambio di passo governo. In materia di politica economica e di ristori. Giorgiatorna ad accendere i riflettori sulla crisi dei comparti produttivi dovuta ai rincari delle materie prime e dell’energia. Che, insieme alla chiusure per la pandemia, sta mettendo in ginocchio produttori e imprenditori. Che da mesi chiedono all’esecutivo misure concrete per la sopravvivenza.: con i rincariil“Fratelli d’Italia raccoglie l’allarme lanciato dai produttori del comparto agro-alimentare. Tra i settori più colpiti, per effetto degli aumenti delle materie prime e dell’energia, c’è anche quello della pasta”. Così laillustrando le drammatiche previsioni per le prossime settimane se il governo non interverrà. “Un ...

