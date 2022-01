Caro-bollette, la Lega chiede un sacrificio all'Enel Il governo studia un rincaro Ires per le energy company (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una Robin Hood tax su Enel&C, accanto a uno scostamento di bilancio, dai tempi un po’ lunghi però, per la Lega che chiede almeno 30 miliardi di euro. In attesa di una risposta comunitaria dell’Europa e mentre l’allarme delle imprese a rischio chiusura Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una Robin Hood tax su&C, accanto a uno scostamento di bilancio, dai tempi un po’ lunghi però, per lachealmeno 30 miliardi di euro. In attesa di una risposta comunitaria dell’Europa e mentre l’allarme delle imprese a rischio chiusura Segui su affaritaliani.it

