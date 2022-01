Carabao Cup: 1 - 0 al Tottenham, il Chelsea in finale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Chelsea è la prima finalista della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. La squadra londinese guidata dal tedesco Thomas Tuchel, che nella partita d'andata si era imposta per 2 - 0 in casa, questa ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilè la prima finalista dellaCup, la Coppa di Lega inglese. La squadra londinese guidata dal tedesco Thomas Tuchel, che nella partita d'andata si era imposta per 2 - 0 in casa, questa ...

