Cannabis light, negozi illegali con il nuovo decreto governativo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nella sessione inaugurale della VI Conferenza sulle droghe del novembre scorso, la ministra Gelmini e il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Fedriga l'avevano detto senza mezzi termini: siamo contrari a qualsiasi modifica del Testo Unico sulle droghe. Posto che non è ancora chiaro come e quando le raccomandazioni dell'incontro di Genova verranno condivise con il Parlamento – raccomandazioni che vanno in senso diametralmente opposto a quanto fatto in Italia negli ultimi decenni – la storica contrarietà a riforme di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Cannabis light Via libera della Cassazione al referendum sulla cannabis 'Mentre c'è chi immagina addirittura di inserire nella follia proibizionista la Cannabis industriale e la Cannabis light, noi oggi festeggiamo questo primo successo', lo dichiarano Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera e presidente di Radicali Italiani . 'La campagna ...

Cannabis light, il Governo la mette di nuovo fuori legge La Cannabis light, a basso contenuto di Thc è di nuovo illegale, considerata come un vero e proprio stupefacente. Ma come è accaduto? Nel Bel Paese era in vendita in negozi specializzati, tabaccherie e ...

Esclusivo TPI – Il governo ha messo fuorilegge la Cannabis light per mano della ministra Gelmini TPI Il governo ha messo fuorilegge la Cannabis light per mano della Gelmini La Cannabis light, quella a basso contenuto di Thc, torna a essere illegale al pari di altre sostanze stupefacenti: è quanto stabilito dalle nuove regole sulla produzione votate il 12 gennaio dalla Co ...

Covid. Cannabis gratis a chi è in quarantena. JustMary, il principale delivery di marijuana light, ha deciso di regalare marijuana light a chi sta vivendo un momento di difficoltà, poiché positivo al covid o in quarantena. È il lancio della canna ...

