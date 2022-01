Can Yaman alla seconda puntata di C’è Posta Per Te – Video (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Can Yaman E’ in arrivo un amatissimo ospite internazionale nella seconda puntata di C’è Posta Per te. Nell’appuntamento in onda sabato 15 gennaio 2022, in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi accoglierà nuovamente nel suo studio il celebre divo turco Can Yaman, in onda prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset, al fianco di Francesca Chillemi, nella fiction Viola Come Il Mare. Si tratta della terza volta di Yaman nel celebre show della De Filippi. Complici i successi delle soap Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore e di Daydreamer – Le Ali Del Sogno, a cui poi è seguita la poco fortunata Mr Wrong – Lezioni d’Amore, Can ha fatto parte del parterre degli ospiti sia nel 2020, sia nel 2021. A distanza di un anno, l’attore è dunque pronto ad animare una delle nuove sorprese del ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CanE’ in arrivo un amatissimo ospite internazionale nelladi C’èPer te. Nell’appuntamento in onda sabato 15 gennaio 2022, in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi accoglierà nuovamente nel suo studio il celebre divo turco Can, in onda prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset, al fianco di Francesca Chillemi, nella fiction Viola Come Il Mare. Si tratta della terza volta dinel celebre show della De Filippi. Complici i successi delle soap Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore e di Daydreamer – Le Ali Del Sogno, a cui poi è seguita la poco fortunata Mr Wrong – Lezioni d’Amore, Can ha fatto parte del parterre degli ospiti sia nel 2020, sia nel 2021. A distanza di un anno, l’attore è dunque pronto ad animare una delle nuove sorprese del ...

