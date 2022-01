Campionati Mondiali IMMAF 2021 annunciati atleti e squadre (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ospitati dalla UAE Jiu-Jitsu e MMA Federation, con il sostegno del Consiglio dello Sport di Abu Dhabi e in collaborazione con Palms Sports, i tornei delle nazioni senior e junior si svolgeranno presso la Jiu-Jitsu Arena a Zayed Sports City, vicino a UFC Fight Island (Yas Island). I Campionati Mondiali IMMAF 2021 saranno trasmesso in diretta mondiale su IMMAF.tv. e si terranno ad Abu Dhabi dal 24 al 29 gennaio 2022. Campionati Mondiali IMMAF 2021 529 atleti provenienti da 60 nazioni si sono registrati per competere nel primo Campionato del Mondo IMMAF in due anni, dopo che la COVID-19 ha messo fine alla competizione nel 2020. Medagliati di ritorno e nuovi talenti emergenti hanno lasciato il segno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ospitati dalla UAE Jiu-Jitsu e MMA Federation, con il sostegno del Consiglio dello Sport di Abu Dhabi e in collaborazione con Palms Sports, i tornei delle nazioni senior e junior si svolgeranno presso la Jiu-Jitsu Arena a Zayed Sports City, vicino a UFC Fight Island (Yas Island). Isaranno trasmesso in diretta mondiale su.tv. e si terranno ad Abu Dhabi dal 24 al 29 gennaio 2022.529provenienti da 60 nazioni si sono registrati per competere nel primo Campionato del Mondoin due anni, dopo che la COVID-19 ha messo fine alla competizione nel 2020. Medagliati di ritorno e nuovi talenti emergenti hanno lasciato il segno ...

