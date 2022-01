Campania, Arpac: “Acque balneabili al 97%” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le Acque in Campania risultano balneabili al 97%. Lo fa sapere l’Arpac nel monitoraggio sulla qualità delle Acque ai fini della balneazione effettuato nel 2021. Ogni anno, da aprile a settembre, l’ente effettua fino a 2500 prelievi annui su circa 480 chilometri di costa. I dettagli di quanto emerso dall’ultima campagna di monitoraggi è illustrato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Leinrisultanoal 97%. Lo fa sapere l’nel monitoraggio sulla qualità delleai fini della balneazione effettuato nel 2021. Ogni anno, da aprile a settembre, l’ente effettua fino a 2500 prelievi annui su circa 480 chilometri di costa. I dettagli di quanto emerso dall’ultima campagna di monitoraggi è illustrato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

