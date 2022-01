“Camouflage” | Ditonellapiaga racconta l’album

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nella round table di oggi, mercoledì 12 gennaio,ha presentato il suo primo lavoro discografico intitolato. “”: quando esce? Uscirà il 14 gennaiocon cui Margherita Carducci, in arte, approda sul mercato musicale italiano. “Essendo la mia opera prima, è una raccolta di canzoni nate come figlie uniche”, dichiara Margherita nel corso della round table. Camaleontica e creativa,crea un variegato ventaglio musicale. Ogni brano ha una storia a sé, che prende vita quando la scatenata fantasia di Margherita si mette all’opera. “Ci sono brani densi e maliziosi e brani più intimi”, spiega Margherita. È il classico gioco dell’alternanza, cheripropone ...

soundsblogit : Ditonellapiaga, Camouflage: in attesa di Sanremo 2022, il nuovo album disponibile dal 14 gennaio - MontiFrancy82 : @SanremoRai 2022 – Il 14 gennaio esce “Camouflage”, il disco di @ditonellapiaga : “Rispecchia il mio essere camaleo… - SMSNEWSOFFICIAL : @SanremoRai 2022 – Il 14 gennaio esce “Camouflage”, il disco di @ditonellapiaga : “Rispecchia il mio essere camaleo… - StraNotizie : Ditonellapiaga: 'Io artista camaleonte, dall'album 'Camouflage' a Sanremo con Rettore' - Newsic1 : DITONELLAPIAGA: 'Camouflage' è una raccolta di canzoni nate come figlie uniche -

Ultime Notizie dalla rete : Camouflage Ditonellapiaga

.push({}); '' , ovvero camuffamento, mimetizzazione, mascheramento, travestimento: in una parola, camaleontismo. Il titolo del nuovo album diil nome d'arte di Margherita Carducci , 24 ...Per questo che Margherita Carducci aliasha scelto di chiamare questo atteso lavoro "", che anticipa la partecipazione a Sanremo con il brano 'Chimica' in coppia con una ...Roma, 12 gen. (Adnkronos) - 'Camouflage', ovvero camuffamento, mimetizzazione, mascheramento, travestimento: in una parola, camaleontismo. Il ...Ditonellapiaga parla del suo disco Camofualge, che anticipa la partecipazione a Sanremo con Donatella Rettore.