Camera: oggi question time con Speranza, Lamorgese e Carfagna (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Si svolge oggi, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione al Piano europeo di lotta contro il cancro; sulle iniziative per la diagnosi e la cura dell'insufficienza renale cronica; sulle iniziative per un migliore funzionamento della certificazione verde in relazione ai casi di avvenuta guarigione da Covid-19; sulle iniziative per una piena efficacia della campagna vaccinale contro il Covid-19 e dell'attività di tracciamento dei casi di contagio, anche al fine di assicurare un adeguato livello dei servizi ospedalieri per la generalità dei cittadini; sull'istituzione di un voucher per il sostegno psicologico in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Si svolge, alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Salute, Roberto, risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione al Piano europeo di lotta contro il cancro; sulle iniziative per la diagnosi e la cura dell'insufficienza renale cronica; sulle iniziative per un migliore funzionamento della certificazione verde in relazione ai casi di avvenuta guarigione da Covid-19; sulle iniziative per una piena efficacia della campagna vaccinale contro il Covid-19 e dell'attività di tracciamento dei casi di contagio, anche al fine di assicurare un adeguato livello dei servizi ospedalieri per la generalità dei cittadini; sull'istituzione di un voucher per il sostegno psicologico in ...

Advertising

EnricoLetta : I politici, anche quelli bravi, si dividono in due categorie: quelli che fanno politica accompagnando il corso dell… - GiovaQuez : Draghi oggi pomeriggio interverrà alle commemorazioni del Presidente del Parlamento europeo #DavidSassoli che si s… - Accadde_Oggi : 1915 - La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti respinge una proposta per dare alle donne il diritto di voto #AccaddeOggi - TV7Benevento : Camera: oggi question time con Speranza, Lamorgese e Carfagna... - RamorAmoroso : RT @EnricoLetta: I politici, anche quelli bravi, si dividono in due categorie: quelli che fanno politica accompagnando il corso della stori… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera oggi Arredo: le cinque tendenze del 2022 per una casa da copertina Il living ama i tessuti che vanno dal panna al beige al tabacco, in camera da letto sì anche alle ...attraverso la valorizzazione degli oggetti che esprimono tradizioni e saperi antichi e che oggi più ...

I dilemmi del Colle, cresce il pressing per la rielezione di Mattarella Ma oggi gli umori sono diversi. Siamo nel pieno dell'emergenza, certi brutti spettacoli non ... Iniziando il 24 gennaio, come ha deciso il presidente della Camera Roberto Fico, saranno possibili al ...

Camera: oggi question time con Speranza, Lamorgese e Carfagna Il Sannio Quotidiano Camera: oggi question time con Speranza, Lamorgese e Carfagna Condividi questo articolo:Roma, 12 gen. (Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il minist ...

Morte Sassoli, domani camera ardente Morte di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. Ieri è stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del siste ...

Il living ama i tessuti che vanno dal panna al beige al tabacco, inda letto sì anche alle ...attraverso la valorizzazione degli oggetti che esprimono tradizioni e saperi antichi e chepiù ...Magli umori sono diversi. Siamo nel pieno dell'emergenza, certi brutti spettacoli non ... Iniziando il 24 gennaio, come ha deciso il presidente dellaRoberto Fico, saranno possibili al ...Condividi questo articolo:Roma, 12 gen. (Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il minist ...Morte di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. Ieri è stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del siste ...