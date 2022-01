Cambio palinsesti Mediaset | si fermano GF Vip e C’è Posta per te | quando e perché

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nel corso della prima settimana di febbraio è previsto un blocco del Grande Fratello Vip e di C’èper te. La variazione di palinsestoè determinata dalla presenza del Festival di Sanremo 2022, che andrà in onda dal giorno 1 al 5 febbraio. Scopriamo, dunque, quali sono le variazioni che la rete del Biscione ha deciso di apportare. Lo stop di C’èper te Tra gli eventi più attesi dell’anno c’è, sicuramente, il Festival di Sanremo. Il programma vanta sempre un numero considerevole di ascolti, pertanto, diversi programmisono costretti ad adeguarsi onde evitare lo scontro diretto. A prendere tale direzione sono soprattutto due trasmissioni di Canale 5. La prima è C’èper te, che come di consueto non andrà in onda nello stesso sabato della finale di Sanremo. Per tale ...