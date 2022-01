Calendario Sport Invernali oggi: orari 12 gennaio, programma, canali tv, streaming (Di mercoledì 12 gennaio 2022) oggi mercoledì 12 gennaio ci aspetta una ricca giornata di Sport Invernali. Incominciano gli Europei di pattinaggio artistico con lo short program maschile e quello per le coppie. Da non perdere la sprint femminile di biathlon a Ruhpolding, mentre a Wengen andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile. Spazio anche allo slalom parallelelo a squadre di snowboard e agli aerials. Di seguito il Calendario completo degli Sport Invernali oggi (mercoledì 12 gennaio), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Biathlon, startlist Sprint donne Ruhpolding 2022: orari, programma, tv, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022)mercoledì 12ci aspetta una ricca giornata di. Incominciano gli Europei di pattinaggio artistico con lo short program maschile e quello per le coppie. Da non perdere la sprint femminile di biathlon a Ruhpolding, mentre a Wengen andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile. Spazio anche allo slalom parallelelo a squadre di snowboard e agli aerials. Di seguito ilcompleto degli(mercoledì 12), ildettagliato, tutti gli, il palinsesto tv e. Biathlon, startlist Sprint donne Ruhpolding 2022:, tv, ...

