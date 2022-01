Calciomercato Roma – L’arrivo di Sergio Oliveira in aeroporto | VIDEO (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sergio Oliveira è un nuovo giocatore della Roma: il calciatore è arrivato in Italia per sostenere le visite mediche Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è un nuovo giocatore della: il calciatore è arrivato in Italia per sostenere le visite mediche

Advertising

DiMarzio : L’arrivo di Sergio #Oliveira a #Roma è programmato per domattina se @OfficialASRoma e @FCPorto definiranno gli ulti… - DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialASRoma al lavoro per chiudere l'affare #Oliveira con il @FCPorto - DiMarzio : Ai titoli di coda l'avventura all'#ASRoma #Calciomercato - romaforever_it : Calciomercato Roma, contatti recenti con alcuni intermediari per Ndombele - Toro_News : ??| CALCIOMERCATO Il #Genoa potrebbe sbloccare la situazione #Fares: i rossoblù avanzano per #Calafiori della… -