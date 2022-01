Calciomercato Roma: definite tre cessioni, domani le visite (Di mercoledì 12 gennaio 2022) . Tiago Pinto lavora sul mercato in uscita Come riporta Sky Sport la Roma ha definito tre colpi in uscita nelle ultime ore. Borja Mayoral e Villar domani svolgeranno le visite mediche col Getafe, entrambi via in prestito. L’attaccante di proprietà del Real Madrid potrebbe essere riacquistato dai giallorossi a fine stagione per 20 milioni. Con questa operazione, il club giallorosso risparmierà 500.000 euro per il prestito (1 milione per tutta la stagione) dal Real e l’ingaggio verrà pagato dal Getafe. Viste domani anche per Calafiori, al Genoa in prestito secco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) . Tiago Pinto lavora sul mercato in uscita Come riporta Sky Sport laha definito tre colpi in uscita nelle ultime ore. Borja Mayoral e Villarsvolgeranno lemediche col Getafe, entrambi via in prestito. L’attaccante di proprietà del Real Madrid potrebbe essere riacquistato dai giallorossi a fine stagione per 20 milioni. Con questa operazione, il club giallorosso risparmierà 500.000 euro per il prestito (1 milione per tutta la stagione) dal Real e l’ingaggio verrà pagato dal Getafe. Visteanche per Calafiori, al Genoa in prestito secco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma Calciomercato Roma: Villar va al Getafe. Ecco il post su Instagram Ciao Roma'. Parole inequivocabili che sanciscono il suo addio, almeno per questa seconda parte di stagione, alla Roma. Il post è stato poi rimosso. Villar e la Roma Centrocampista, classe 1998, ...

Lazio, caso Luis Alberto: Lotito spara alto per venderlo a gennaio Probabile dunque che Luis Alberto rimarrà a Roma almeno fino a giugno. Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE OMNISPORT

Roma, Santon tratta la risoluzione: tre club su di lui Calciomercato.com Nuovo protocollo sport di squadra, Gravina: “Grande sinergia con le istituzioni, ora attendiamo il CTS” Ai canali ufficiali della FIGC, al termine dei lavori, è intervenuto il numero uno del calcio italiano Gabriele Gravina che ha fatto il punto della situazione passando ora la palla al CTS: “È un risul ...

Calciomercato Torino: è quasi fatta per Fares Calciomercato Torino / L’arrivo di Calafiori al Genoa ha ... come già anticipato su queste colonne ha permesso al Genoa di liberare Fares. L’ormai ex Roma è atteso domani a Genova per svolgere le ...

