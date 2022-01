Calciomercato Roma | adesso è ufficiale | salti di gioia per Mourinho

(Di mercoledì 12 gennaio 2022), dopo Maitland-Niles arriva un altro regalo dal: ecco il rinforzo che aspettava, è finalmenteLa sconfitta in rimonta contro la Juventus brucia ancora. Parecchio. Soprattutto se si considera l’impatto che può avere sulla classifica della. Lo sa bene José, che dai suoi giallorossi si attendeva un gennaio diverso e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : L’arrivo di Sergio #Oliveira a #Roma è programmato per domattina se @OfficialASRoma e @FCPorto definiranno gli ulti… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, domani le visite mediche di Mayoral e Villar col @GetafeCF e di Calafiori col… - DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialASRoma al lavoro per chiudere l'affare #Oliveira con il @FCPorto - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - Sergio Oliveira è un nuovo giocatore della Roma - pasqualinipatri : CALCIOMERCATO LIVE | Il Cagliari ufficializza l’acquisto di Goldaniga: la Roma prende Sergio Oliveira… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma

21 Finale di Supercoppa italiana , a San Siro si affrontano Inter e Juventus : fischio d'inizio alle 21 , arbitra Daniele Doveri della sezione1, su.com gli episodi da moviola . INTER - JUVENTUS h. 21 DOVERI BINDONI - IMPERIALE IV: FABBRI VAR: MAZZOLENI AVAR: RANGHETTI AA RIS.: LONGO PRIMO TEMPO 11' - Contatto Chiellini - ...arrivato apoco prima di mezzogiorno, nell'area degli scali privati dell'aeroporto di Ciampino, Sergio Oliveira, 29 anni, centrocampista portoghese del Porto che arriva in giallorosso in prestito oneroso (...Prende forma la Roma di Josè Mourinho, la dirigenza giallorossa dopo aver regalato il colpo Maitland-Niles che ha già esordito in campionato, è pronta ad accogliere Sergio Oliveira dal Porto. Il centr ...Sergio Oliveira alla Roma, è ufficiale. L'annuncio dei giallorossi sui canali ufficiali della società, che accoglie il ...