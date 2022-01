Calciomercato Milan – Difensore: sono giorni decisivi. Il sì è vicino (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: potrebbe essere arrivata la svolta per l'arrivo del Difensore centrale. sono giorni decisivi Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le ultime news suldel: potrebbe essere arrivata la svolta per l'arrivo delcentrale.

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan pensa a #Bailly del @ManUtd. Da #Casale a #Bremer: le strategie per il futuro - ManuBaio : #calciomercato, il #Cagliari insiste per avere dal #Milan Matteo #Gabbia in prestito, ma non prima dell'arrivo di u… - cmdotcom : #Milan, accordo con la Samp per #Gabbia: ecco cosa manca per chiudere - Giacomobacci2 : RT @AttilioMalena: #Casale piace a tutti: #Milan, #Inter e #Napoli comprese. L’#Hellas parte da una base di quindici milioni #calciomercat… - _Loken : RT @MilanNewsit: Milan, per il difensore serve tempo. Comprarlo sì, purché sia il profilo giusto -

Milan, che bagarre per Gabbia! Commenta per primo Tutti pazzi per Matteo Gabbia. Il Milan ha trovato un accordo con la Sampdoria per il prestito secco del difensore classe 1999. Ma nelle ultime ore si è fatto avanti il Cagliari, con la stessa formula. Il club rossonero darà il via ...

Calciomercato Milan – Bremer, obiettivo primario: ecco i tre motivi Pianeta Milan Milan, per il difensore serve tempo. Comprarlo sì, purché sia il profilo giusto È ormai noto da tempo: il Milan, durante il calciomercato di gennaio in corso, cercherà di acquistare un nuovo difensore centrale a causa del lungo infortunio subito da Simon Kjaer.

