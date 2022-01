Calciomercato Lazio | ufficiale | Lukaku in prestito al Vicenza

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) . Il terzino belga firma con i biancorosssi La società LRcomunica di aver acquisito dalla S.S., a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jordan, terzino sinistro belga, classe ’94, nella scorsa stagione con la maglia del Royal Antwerp ha registrato 29 presenze tra campionato, Europa League e coppa, collezionando 5 assist.In precedenza per lui quattro stagioni consecutive allanelle quali è sceso in campo in 85 occasioni tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, siglando una rete e fornendo 8 assist. Con la maglia dellaha inoltre vinto la Coppa Italia nel 2018/2019 e la Supercoppa nella stagione 2017/2018. Ha militato inoltre nel KV Oostende e nell’Anderlecht collezionando 95 presenze, siglando 4 reti e ...

Advertising

DiMarzio : La #Lazio pensa a #Bajrami per il prossimo anno - LeBombeDiVlad : ?? UFFICIALE - Colpo del #Vicenza ?? Dalla #Lazio arriva #Lukaku ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - LALAZIOMIA : L'ex Lazio Veron: 'Sarri va gestito così' - LALAZIOMIA : Lazio, l'ultima idea è Casale - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio, Sarri punta sui giovani italiani: Casale e Parisi i nomi -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, ufficiale: Lukaku in prestito al Vicenza. Il terzino belga firma con i biancorosssi La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dalla S. S., a titolo temporaneo, i ...Commenta per primo L'ex centrocampista dellaJuan Sebastian Veron , ha indicato la strada alla società biancoceleste: 'Rispetto al passato ha cambiato allenatore e giocatori - ha detto l'argentino in un'intervista al Corriere dello Sport - ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, è intervenuto questa mattina a radiosei facendo il punto sul calciomercato dell ...Il Torino sembrerebbe intenzionato a mettere a segno un acquisto per rinforzare la corsia di sinistra in questo mercato di gennaio, ed il principale obiettivo sarebbe Mohamed Fares, già ...