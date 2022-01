Calciomercato Lazio, scelto il vice Immobile: Burkardt del Mainz (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti avrebbero individuato il vice Immobile, si tratta di Burkardt del Mainz Igli Tare ha sciolto gli indugi. La prima scelta sul mercato di gennaio per il ruolo di vice Immobile è Jonathan Burkardt del Mainz. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l’attaccante classe 2000 ha una valutazione di quindici milioni di euro ed è legato a doppio filo al destino di Muriqi. L’indice di liquidità in negativo costringe la Lazio a vendere prima di comprare e dunque la partenza (preferibilmente a titolo definitivo) dell’attaccante kosovaro resta un requisito indispensabile per poter operare in entrata. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022): i biancocelesti avrebbero individuato il, si tratta didelIgli Tare ha sciolto gli indugi. La prima scelta sul mercato di gennaio per il ruolo diè Jonathandel. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l’attaccante classe 2000 ha una valutazione di quindici milioni di euro ed è legato a doppio filo al destino di Muriqi. L’indice di liquidità in negativo costringe laa vendere prima di comprare e dunque la partenza (preferibilmente a titolo definitivo) dell’attaccante kosovaro resta un requisito indispensabile per poter operare in entrata. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

