Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono blindare Szczesny: rinnovo in vista? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nell'ultimo turno di campionato, la Juventus ha vinto a Roma grazie ad uno Szczesny strepitoso. Per il portiere aria di rinnovo? Getty ImagesLa Juventus se è ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League (nonostante la partita in più rispetto all'Atalanta), lo deve al successo in rimonta sulla Roma; all'Olimpico i bianconeri sono stati capaci di ribaltare il tre a uno in soli sette minuti grazie al gol decisivo di De Sciglio e alla parata di Szczesny sul rigore, del possibile quattro a quattro, di Lorenzo Pellegrini. L'estremo difensore polacco, tra andata e ritorno, ha respinto due calci di rigore portando punti importanti alla sua squadra. Interventi che sono stati capaci di sistemare il rapporto tra il portiere e la tifoseria bianconera dopo le difficoltà di inizio ...

