Calciomercato Juve | fissato l’incontro per Scamacca | il piano di Cherubini

Calciomercato Juve: i bianconeri avrebbero fissato un incontro per Scamacca, obiettivo numero uno per l'attacco Tuttosport riporta gli ultimi aggiornamenti in merito al possibile passaggio di Gianluca Scamacca alla Juve. I bianconeri insistono per averlo già a gennaio, ma strapparlo ora al Sassuolo non sarà per nulla semplice. Cherubini, però, ci proverà e per questo ha fissato un incontro con la dirigenza neroverde per la prossima settimana. Una mossa per provare ad anticipare l'Inter, con cui c'è una sfida anche sul mercato oltre che sul campo. Marotta non ha fretta di portare il ragazzo a Milano e, potendo contare sugli ottimi rapporti con Carnevali, proverà ad acquistarlo ora per poi prelevarlo solamente al termine della stagione.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve Calciomercato, super scambio con Morata - 'Sogna di giocare nella Juve' Alvaro Morata ©LaPresseL'accordo tra Morata e i blaugrana era stato quasi raggiunto prima del 'veto' della Juve, che ricordiamo ha speso altri 10 milioni di euro per il rinnovo di un'altra stagione ...

Juve, clamorosa rivelazione di Branchini su Allegri 1 Giovanni Branchini, agente di fama internazionale e molto vicino a Massimiliano Allegri, così a Sky: 'Quanto è stato vicino al Real Madrid la scorsa estate? Mancava solo la penna e la sua firma sul ...

Juventus, Douglas Costa annuncia dove giocherà nella prossima stagione Calciomercato.com Inter-Juventus, programma e telecronisti Mediaset Supercoppa Italiana Il programma e i telecronisti su Mediaset di Inter-Juventus, match valido per la Supercoppa Italiana 2021. Ci siamo: si assegna il primo trofeo della stagione, è la Supercoppa 2021 ma si disputa all’i ...

Calciomercato Juventus, salta il colpo a zero - Scippo Barcellona Calciomercato Juventus, salta il colpo a zero: scippo del Barcellona su un elemento nel mirino di Massimiliano Allegri da molto .... Ma a quanto pare, le cose, andranno in maniera diversa, per buon pa ...

