Calciomercato Cagliari, adesso è ufficiale: Mazzarri rivoluziona la difesa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Calciomercato Cagliari, adesso è arrivata l’ufficialità: il club comunica la risoluzione contrattuale con il difensore Il Cagliari e il difensore si salutano, ora è certo. Il club sardo, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che l’argentino non da oggi farà più parte della rosa. La risoluzione consensuale del contratto era già nell’aria ma ora è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è arrivata l’ufficialità: il club comunica la risoluzione contrattuale con il difensore Ile il difensore si salutano, ora è certo. Il club sardo, tramite una nota, ha comunicato che l’argentino non da oggi farà più parte della rosa. La risoluzione consensuale del contratto era già nell’aria ma ora è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ManuBaio : #calciomercato, il #Cagliari insiste per avere dal #Milan Matteo #Gabbia in prestito, ma non prima dell'arrivo di u… - Gazzetta_it : Roma, Oliveira è in città. Visite, firma e in campo già contro il Cagliari - DiMarzio : #Calciomercato, @CagliariCalcio | Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto di @diegogodin - CentotrentunoC : #Calciomercato ?? Arriva la seconda ufficialità in entrata della sessione invernale di mercato per il #Cagliari: a… - LeBombeDiVlad : ???? UFFICIALE - #Cagliari , arriva la rescissione con #Godin ??Il comunicato dei sardi #LeBombeDiVlad #LBDV… -