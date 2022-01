Calciomercato – Azmoun nel mirino della Juventus: ecco chi è | VIDEO (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Azmoun, attaccante dello Zenit San Pietroburgo, sarebbe nel mirino della Juventus di Allegri. Scopriamo insieme chi è Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 12 gennaio 2022), attaccante dello Zenit San Pietroburgo, sarebbe neldi Allegri. Scopriamo insieme chi è

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, torna di moda l'idea #Depay: presto nuovo sondaggio con il @FCBarcelona - DiMarzio : .@juventusfc sondaggio per #Azmoun: è in scadenza di contratto con lo Zenit - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, AZMOUN PRIMA IDEA PER L'ATTACCO Sondaggio dei bianconeri per l'iraniano dello Zenit… - ClubMojito1 : RT @Gazzetta_it: La Juve vuole Azmoun, il bomber iraniano che sussurra ai cavalli #calciomercato - peppesz : RT @Gazzetta_it: La Juve vuole Azmoun, il bomber iraniano che sussurra ai cavalli #calciomercato -