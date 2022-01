Calcio: Oliveira atterrato a Roma, oggi le visite mediche (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. - (Adnkronos) - E' iniziata l'avventura di Sergio Oliveira con la Roma. Il centrocampista portoghese è sbarcato all'aeroporto di Ciampino attorno alle ore 11.30 con un volo proveniente da Oporto. Oliveira nelle prossime ore svolgerà le visite mediche prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà alla Roma. Il 29enne centrocampita si trasferisce dal Porto con la formula del prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni di euro. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022), 12 gen. - (Adnkronos) - E' iniziata l'avventura di Sergiocon la. Il centrocampista portoghese è sbarcato all'aeroporto di Ciampino attorno alle ore 11.30 con un volo proveniente da Oporto.nelle prossime ore svolgerà leprima di apporre la firma sul contratto che lo legherà alla. Il 29enne centrocampita si trasferisce dal Porto con la formula del prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni di euro.

Avvocato, modella e dirigente: chi è Cristiana, la moglie di Sergio Oliveira Avvocato, con un master in economia legale (specializzazione nel mondo del calcio), ha oltre 55mila ... Chi è la moglie di Sergio Oliveira Trent'anni compiuti lo scorso agosto, da due anni sposata con ...

Roma, arriva Oliveira e Mourinho telefona al prossimo obiettivo - Top News Oggi per la Roma è il gran giorno di Sergio Oliveira, atteso poco prima di mezzogiorno a Fiumicino. L'ormai ex faro del centrocampo del Porto è pronto a dar inizio alla nuova avventura in giallorosso, un calciatore fortissimamente voluto da ...

