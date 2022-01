Calcio Napoli | Spalletti ritrova Lozano | è negativo al Covid

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’attaccante tornerà a disposizione deldopo essere stato contagiato dal virus nel corso delle vacanze natalizie in Messico. Hirvingè risultatoal test. L’esterno messicano delpotrà quindi lasciare il suo paese d’origine e rientrerà in Italia in quesye ore. A dare la notizia è stato lo stesso

Advertising

GiovaAlbanese : #Zielinski positivo al Covid-19. Era tra i tre calciatori che l'Asl di Napoli 2 aveva quarantenato: uno tra quelli… - sportmediaset : Il presidente del Toronto: '#Insigne? L'ho trovato su Internet...' #SportMediaset - azangrillo : Quando è una squadra di calcio a indicare la via da seguire! @sscnapoli @ADeLaurentiis - Carmine13794020 : @LegaleDella @RafAuriemma Cmq è inutile che cerchi di mettere pezze da tutta questa vicenda si è capito che al Calc… - Diego31883 : RT @CorSport: #Osimhen, il #Napoli metta un freno alla smania da social ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

Zlatan Ibrahimovic era quasi del. E pure del Bologna. E pure... del Verona. Roba di qualche anno fa, quest'ultima. Eppure è ... ma anche quella della Serie A e, in piccolo, del. Non è un'...... poco fuori, nel 1968), recentemente scomparso, l'artefice di una delle eccellenze del made ...gli entusiasmi e che ha regalato grandi risultati in campi dallo sportivo (gli Europei di, le ...È apparso nelle scorse ore, sotto casa, uno striscione di sostegno per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, dal prossimo anno con il Toronto in Canada, si è fatto male contro ...Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito del Napoli e dei recuperi dei calciatori Victor Osimhen ed Hirving Lozano: "Lozano è negativo al Covid-19, oggi arriverà a Napoli e lavorerà per ritrovar ...