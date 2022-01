Calcio: Milan, Ballo-Touré positivo al Covid, salta match di Coppa d'Africa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. - (Adnkronos) - Il terzino del Milan Fode Ballo-Touré, convocato dal Senegal per la Coppa d'Africa, è risultato positivo al Covid-19. Lo annuncia la Fsf, la FederCalcio senegalese. "La Fsf informa che a seguito dei test Pcr obbligatori effettuati mercoledì 12/01/2022, ovvero 48 ore prima della partita ufficiale Senegal-Guinea, i risultati di 2 giocatori (Idrissa Gana Gueye e Fode Ballo Touré) sono risultati positivi". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. - (Adnkronos) - Il terzino delFode, convocato dal Senegal per lad', è risultatoal-19. Lo annuncia la Fsf, la Federsenegalese. "La Fsf informa che a seguito dei test Pcr obbligatori effettuati mercoledì 12/01/2022, ovvero 48 ore prima della partita ufficiale Senegal-Guinea, i risultati di 2 giocatori (Idrissa Gana Gueye e Fode) sono risultati positivi".

