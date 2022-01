Calcio: Juventus, Nedved guarito dal Covid, sarà stasera al Meazza per supercoppa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Torino, 12 gen. - (Adnkronos) - Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, che era risultato positivo al Covid nei giorni scorsi, è guarito e stasera potrà assistere dal vivo allo stadio 'Meazza' alla finale della supercoppa Italiana contro l'Inter. Non ci sarà invece Andrea Agnelli, che è ancora positivo dopo il contagio comunicato nella giornata di lunedì. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Torino, 12 gen. - (Adnkronos) - Il vicepresidente della, Pavel, che era risultato positivo alnei giorni scorsi, èpotrà assistere dal vivo allo stadio '' alla finale dellaItaliana contro l'Inter. Non ciinvece Andrea Agnelli, che è ancora positivo dopo il contagio comunicato nella giornata di lunedì.

