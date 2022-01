Calcio | il nuovo protocollo anti-Covid | tutti i dettagli

Advertising

capuanogio : Trovato l'accordo sul nuovo protocollo del calcio: sparisce il riferimento alla Primavera, soglia del 35% di positi… - SkySport : Salernitana, Walter Sabatini ha accettato: è il nuovo direttore sportivo #SkySport #SkySerieA #SerieA #Salernitana… - SkySport : ULTIM'ORA LEGA SERIE A: VARATO IL NUOVO PROTOCOLLO COVID-19 Con 13 giocatori non positivi, di cui un portiere, si g… - fcin1908it : Approvato nuovo protocollo Covid: stop con 35% di positivi, arginato intervento Asl - CalcioNews24 : #Calcio, ecco il nuovo protocollo anti #Covid ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio nuovo

e Finanza scrive: Ai ricavi da cessione definitiva, si sommano anche i ricavi da cessione ...euro Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal...... tornando finalmente sulla cresta nelmillennio con due quarti posti consecutivi nel 2002 e ... Al gol del Mali di Diadié Samassékou (direttamente dad'angolo) aveva risposto Wahbi Khazri 10 ...La Roma prende Sergio Oliveira, centrocampista ex Porto, che arriva in prestito con diritto di riscatto, le prime foto del portoghese ...Ospedaletti. Dopo 779 giorni l’Ospedaletti può tornare a casa. Dal 25 novembre 2019 gli orange hanno dovuto abbandonare il campo ‘Ciccio Ozenda’ per via della frana scesa all’altezza della tribuna. Po ...